Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,55 artarak 34.084,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 4.157,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,77 kazançla 13.535,74 puana yükseldi.

Endeksler, artan enflasyonist endişeler ve kripto para piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle 3 gündür gösterdiği düşüşün ardından bugün beklenenden iyi gelen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriyle pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 15 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak 444 bine geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden verinin 450 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, Çin'in yerel finansal kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesini yasaklamasıyla dün değer kaybının yoğunlaştığı kripto paralar ise bugün toparlanma gösterdi.

Dün 30 bin dolar civarına kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı, ABD Hazine Bakanlığının 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin bildirilmesini istemesine rağmen 40 bin dolar seviyelerinin üzerinde seyretti.

ABD Hazine Bakanlığının bugün açıkladığı vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesine (IRS) bildirilmesi talebi yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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