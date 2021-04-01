Son Dakika | New York borsası yükselişle kapandı
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Son Dakika | New York borsası yükselişle kapandı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haberleri... New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artışla 33.153,21 puana çıktı.

S&P 500 endeksi, yüzde 1,18 artarak 4.019,90 puana ulaştı ve ilk kez 4 bin seviyesinin üzerinde çıktı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,76 kazançla 13.480,11 puana yükseldi.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı altyapı paketi ile beklenen iyi gelen imalat verisi etkili oldu.

Biden, dün, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıkladı.

Makroekonomik tarafta ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artışla 64,7'ye çıkarak aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 27 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 719 bine yükseldi.

Analistler piyasaların Paskalya tatili nedeniyle yarın kapalı olmasına rağmen mart ayına ilişkin istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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