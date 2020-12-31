Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı
Son dakika haber: New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artışla 30.409,56 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 3.734,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 yükselişle 12.870 puana çıktı.
Endekslerdeki pozitif seyirde, gelecek yıla dair yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı kaynaklı toparlanma umudu etkili oldu.
Piyasalardaki Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserlik, İngiltere'nin Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği aşının kullanımını onaylamasıyla artış gösterdi.
Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının ABD Senato'sunda takılması ise endekslerdeki yükselişi sınırladı.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratların oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen 600 dolarlık nakit yardımı 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı bloke etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin