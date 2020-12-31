Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

31.12.2020 00:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:32
Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haber: New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artışla 30.409,56 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 3.734,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 yükselişle 12.870 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, gelecek yıla dair yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı kaynaklı toparlanma umudu etkili oldu.

Piyasalardaki Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserlik, İngiltere'nin Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği aşının kullanımını onaylamasıyla artış gösterdi.

Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının ABD Senato'sunda takılması ise endekslerdeki yükselişi sınırladı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratların oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen 600 dolarlık nakit yardımı 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı bloke etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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