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Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

Gelen son dakika haberlerine göre New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı
27.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:26

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 26.584,77 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 3.239,30 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,67 kazançla 10.536,27 puana yükseldi.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, Amazon, Alphabet ve Apple gibi teknoloji hisselerindeki yükseliş etkili oldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 206,9 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Piyasalar yeni haftada, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararları, yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeleri ve Amazon, Apple ve Alphabet gibi ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarının ikinci çeyrek bilançolarını takip edecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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