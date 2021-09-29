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Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 34.408,55 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 4.368,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 14.612,4 puana yükseldi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisselerini aşağı çekmesiyle dün günü sert düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Artan enflasyon endişeleriyle 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,49 seviyelerinde seyretti.

ABD Kongresi'ndeki bütçe ve borç tavanı çıkmazı devam ederken, Senato'da federal hükümete 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı.

ABD basınında yer alan haberler e göre, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, bankanın ABD'nin borç limitini aşma olasılığına hazırlandığını belirtti.

Öte yandan, hem ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hem de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün Senato'da yaptıkları açıklamalarda, borç tavanının yükseltilmemesinin "felaket" olacağını belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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