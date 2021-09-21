Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı
Son dakika haber: New York borsası, Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesinin ardından güne yükselişle başladı.
NEW YORK (AA) - New York borsası, Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesinin ardından güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artarak 34.094,56 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 4.374,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 14.775,8 puana yükseldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların küresel toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler, para politikası belirsizlikleri ve son olarak Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma korkusuyla dün sert kayıplar yaşayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.
Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponuna ilişkin endişeler, risk algısını artırarak küresel bazda satış baskısını beraberinde getirmişti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı da piyasaların odağındaki yerini korudu.
Analistler, Fed'in ekonomik tahminlerinin ve varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin daha fazla detay paylaşmasının beklendiğini belirtti.
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