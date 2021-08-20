Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı
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Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı

Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artışla 34.917,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artarak 4.410,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kazançla 14.571,53 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artmasıyla dün karışık bir seyir izleyen endeksler, veri akışının nispeten sakin olduğu haftanın son işlem gününün açılışında yükseliş gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına dair endişeler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, teknoloji hisselerindeki yükseliş endekslerin yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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