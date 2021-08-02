Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı
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Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı

Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,34 artışla 35.054,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 kazançla 4.414,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 artarak 14.750 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin devam etmesine rağmen endeksler, ağustos ayının ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD Senatosu'nun hafta sonu 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının 2 bin 700 sayfalık metnini tamamlaması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Altyapı paketi kapsamında, yeni yatırımlara 5 yıl içinde 550 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

Analistler, ABD'de bu hafta, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile temmuz ayına ait tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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