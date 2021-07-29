Son dakika... New York borsası yükselişle açıldı

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, piyasa beklentilerini karşılayamayan ekonomik verilere rağmen güne yükselişle başladı.

New York borsası, piyasa beklentilerini karşılayamayan ekonomik verilere rağmen güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artışla 35.152,61 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 kazançla 4.416,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artarak 14.771,5 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından dün karışık bir seyir izleyen endeksler, hayal kırıklığına neden olan ekonomik verilere rağmen bugün açılışta pozitif bir seyir gösterdi.

Fed, temmuz ayı toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutarken, iki yeni repo operasyonu başlatılacağını duyurmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını belirterek, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini ve bunun zamanlaması hakkında herhangi bir karar vermediklerini belirtmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüyerek beklentileri karşılayamadı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 24 Temmuz ile biten haftada beklentilerin altında düşüş göstererek 400 bine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin