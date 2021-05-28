Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 34.620,21 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 4.214,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 13.785,03 puana çıktı.

Beklenenden iyi gelen istihdam verisinin etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, devam eden ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlikle bugün açılışta da pozitif seyrini sürdürdü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler nisanda aylık yüzde 13,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,5 arttı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda yıllık yüzde 3,1 artarak 1990'lardan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2022 mali yılı için öngördüğü 6 trilyon dolarlık bir harcama bütçesini bugün sunması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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