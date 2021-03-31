Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre New York borsası, güne yükselişle başladı.

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New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 32.142,92 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 3.969,61 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 artarak 1.124,49 puandan işlem görmeye başladı.

Tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklaması beklenen altyapı paketi öncesi pozitif bir seyir izledi.

Biden'ın bugün değeri 2 trilyon doların üzerinde olan bir altyapı ve ekonomik toparlanma paketini açıklaması bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlerde planın finansmanı için kurumlar vergisinin yüzde 28'e çıkarılacağı kaydediliyor.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Tekrar yükselişe geçen ve dün yüzde 1,77'ye kadar tırmanarak Ocak 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, bugün yüzde 1,73 civarında seyrediyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, martta 517 bin kişi artarak Eylül 2020'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin altında kalan özel sektör istihdamının 550 bin artması öngörülüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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