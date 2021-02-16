Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artışla 31.575,04 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 yükselişle 3.946,68 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 artarak 14.146,59 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de Başkanlar Günü nedeniyle dün kapalı olan piyasalar, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler ile aşılama ve ekonomik toparlanmaya dair iyimserlik etkili oldu.

Başkent Washington'da ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, ABD basınında yer alan haberlerde Demokratların gelecek hafta pakete dair taslak oylama yapmayı planladığı aktarıldı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, şubatta 12,1 değeriyle 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Ayrıca, dijital para birimi Bitcoin'in fiyatı ise 50 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bugün katıldığı bir televizyon programında, Bitcoin'in daha çok altının bir rakibi olarak nitelendirilebileceğini belirterek, Bitcoin fiyatının Fed'in politikasını etkileyemeyeceğini söyledi.

Öte yandan, ABD'nin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları enerji krizine dönüşerek 5 milyona yakın kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Kötü hava koşulları ve buzlanma nedeniyle birçok üretim merkezi çalışamaz hale gelirken, bu durum artan taleple birlikte enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Teksas'da spot elektriğin megavat saat başına fiyatı dün 9 bin doların üzerini görürken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 60 dolara yakın yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin