Son Dakika: New York borsası yükselişle açıldı Son dakika haberi: New York borsası, iyi gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verisinin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, iyi gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verisinin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artışla 28.429,32 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 3.468,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 11.481,82 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerle piyasaları etkisi altına alan negatif hava, iyi gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verisinin etkisiyle pozitife döndü.

Ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetlerin mayıs ayı itibarıyla normalleşmeye başlamasıyla, tarım dışı istihdamdaki artış eğilimi de ağustos ayında ılımlı bir şekilde devam etti.

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 1,37 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü. Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranının, ağustosta yüzde 9,8 olması tahmin ediliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika istihdam rakamları. Ağustosta 1,37 milyon istihdam sağlandı. İşsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü. Beklenenden çok daha iyi. Yüzde 10 seviyesi düşünülenden daha hızlı ve derin şekilde kırıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA