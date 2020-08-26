Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı Son dakika ekonomi haberi: New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artışla 28.255,10 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselişle 3.446,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 11.517,22 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, beklenenden iyi gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,2 artışla 230,7 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Toparlanma eğilimini sürdüren verinin bu dönemde yüzde 4,3 artması tahmin ediliyordu.

Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajları beklediğini bildirdi.

Kaynak: AA