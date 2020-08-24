Son dakika! New York Başsavcılığı, Trump'ın şirketi ve oğluna dava açtı
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Son dakika! New York Başsavcılığı, Trump'ın şirketi ve oğluna dava açtı

Son dakika haberine göre NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi ve oğlu Eric Trump hakkında New York Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

Son dakika! New York Başsavcılığı, Trump'ın şirketi ve oğluna dava açtı
24.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:25

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi ve oğlu Eric Trump hakkında New York Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın aile şirketinin mali işleri konusunda yürütülen soruşturmanın ardından şirkete ve oğlu Eric Trump'a dava açtı.

Davanın Cumhuriyetçi Partinin Trump'ı yeniden başkan adayı gösterdiği gün açılması ise dikkati çekti.

Trump'ın şirketinin "kredi güvencesi, ekonomik ve vergi avantajları" için mal varlığını "şişirdiği" iddiası üzerine açılan davada, New York Başsavcısı James, mahkemeden Eric Trump'ı ifade vermeye çağırmasını istedi.

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Kaynak: AA

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