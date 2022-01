Son dakika... New Jersey'de kimya tesisindeki yangın nedeniyle yoğun duman tüm bölgeyi kapladı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin New Jersey eyaletinin Passaic bölgesindeki kimya tesisinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yangın nedeniyle oluşan yoğun duman New Jersey'in kuzeyi ve New York kenti semalarını kapladı.