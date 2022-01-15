Son dakika... New Jersey'de kimya tesisindeki yangın nedeniyle yoğun duman tüm bölgeyi kapladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... New Jersey'de kimya tesisindeki yangın nedeniyle yoğun duman tüm bölgeyi kapladı

Son dakika... New Jersey'de kimya tesisindeki yangın nedeniyle yoğun duman tüm bölgeyi kapladı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin New Jersey eyaletinin Passaic bölgesindeki kimya tesisinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yangın nedeniyle oluşan yoğun duman New Jersey'in kuzeyi ve New York kenti semalarını kapladı.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Passaic bölgesindeki kimya tesisinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yangın nedeniyle oluşan yoğun duman New Jersey'in kuzeyi ve New York kenti semalarını kapladı.

Passaic'teki "Majestik Industries and the Qualco" isimli kimya tesisinde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tesisteki birçok binayı sardı.

Yangın nedeniyle birçok binada çökme tehlikesi meydana gelirken itfaiyecilerin söndürme suları da aşırı soğuk nedeniyle dondu.

Çevredekilere pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı

Passaic Belediye Başkanı Hector Lora, basına yaptığı açıklamada, "Birçok kötü yangın gördüm ama bu, en kötüsü." yorumunda bulundu.

Öte yandan yetkililer, duman nedeniyle yakınlarda yaşayan kişilere kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yaptı.

Olayda can kaybı yaşanmazken enkaz altında kalan bir itfaiyeci kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin EastMed projesine artık sıcak bakmadığını açıkladı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin EastMed projesine artık sıcak bakmadığını açıkladı Açıklaması

 ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! Şehir savaşı mı başlıyor?

ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! Şehir savaşı mı başlıyor?

 Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)
AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin New Jersey eyaletinin Passaic bölgesindeki kimya tesisinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yangın nedeniyle oluşan yoğun duman New Jersey'in kuzeyi ve New York kenti semalarını kapladı.

title