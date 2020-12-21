Son dakika... Nevşehir'de yaşlı adam yolda ölü bulundu
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Son dakika... Nevşehir'de yaşlı adam yolda ölü bulundu

21.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:54
Son dakika... Nevşehir'de yaşlı adam yolda ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşlı adam evinin yakınlarında ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşlı adam evinin yakınlarında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp'te Kavaklıönü Mahallesi'nde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Memduh Demirtaş evinin yakınındaki yolda ölü bulundu. Yol kenarında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Memduh Demirtaş'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Son dakika... Nevşehir'de yaşlı adam yolda ölü bulundu
Son dakika... Nevşehir'de yaşlı adam yolda ölü bulundu
Son dakika... Nevşehir'de yaşlı adam yolda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:55:31. #1.14#
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