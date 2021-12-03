Son dakika: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Balıkesir'de geçen ayki narkotik operasyonunda kovaladığı şüphelilerce şehit edilen polis memurunun adının verildiği "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör Operasyonu" düzenlendi.

Bu kapsamda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, biri yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 502,89 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız 6 av tüfeği, 3 tabanca ile pala tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında yer alan Afganistan uyruklu şüpheli hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.