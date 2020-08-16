Son dakika! Nevşehir'de trafik kazası: 7 yaralı Son dakika haberine göre Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine giden 60 KG 769 plakalı otomobil, sürücüsünün Acıgöl çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak kaza yaptı. Araç içerisinde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA