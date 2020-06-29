Son dakika... Nevşehir'de trafik denetimi yapıldı Son dakika haberine göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbarlı emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerde 187 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbarlı emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerde 187 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaygın trafik denetimleri yoluyla ihlalleri azaltmanın trafik güvenliği için temel ilke kabul edildiği, denetimlerin etkin şekilde yapılmadığında çeşitli kural ihlallerinin arttığının görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 26 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, 457 aracın kontrol edildiği, 13 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 43 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 53 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 70 sürücüye ise diğer maddelerden cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, 8 aracın da kusurları nedeniyle trafikten men edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA