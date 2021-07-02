Son dakika! Telefon dolandırıcılarının kurbanı olan kadın jandarmanın müjdeli haberiyle sevindi
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Son dakika! Telefon dolandırıcılarının kurbanı olan kadın jandarmanın müjdeli haberiyle sevindi

Son dakika! Telefon dolandırıcılarının kurbanı olan kadın jandarmanın müjdeli haberiyle sevindi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'de kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılan kadın, jandarmanın çalışması sonucu 255 bin lira değerindeki para, döviz ve altınlarına kavuştu.

Nevşehir'de kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılan kadın, jandarmanın çalışması sonucu 255 bin lira değerindeki para, döviz ve altınlarına kavuştu.

Göreme beldesinde yaşayan Fatma Köse (66), 112 ihbar hattını arayarak, kendini kamu görevlisi olarak tanıtan, oğlunu terör şüphelisi olarak yakaladıklarını ve 255 bin lira vermesi halinde sorunun çözüleceğini söyleyen şüpheliye para ve altın verdiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Jandarma ve emniyet ekipleri eşkal ve araç bilgilerini aldığı şüphelilerin peşine düştü. Avanos-Kayseri kara yolunda durdurulan araçtaki A.T. ve E.Y. telefon dolandırıcılığı ile elde edilen para ve altınlarla birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri mağdur kadını evinde ziyaret ederek para ve altınları teslim etti.

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Adem Akgümüş, tasnif edilen para ve altınları teslim ederken, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıda bulundu.

Köse de teşekkür ettiği Akgümüş'e çiçek verdi.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, telefonla arayan şüphelilerin kendisini tehdit etmesinden korktuğu için telaşlanarak istedikleri para ve altınları verdiğini belirtti.

Benzer hadiseleri duymuş olmasına rağmen şüphelilerle görüştüğünde dolandırıldığını idrak edemediğini anlatan Köse, "Ben onların içeriden çıkmasını istemiyorum. Çünkü benim canım çok yandı. Beni çok tehdit ettiler. 'Eviniz çok kötü aranacak, oğlunuz bizim elimizde, bırakmayacağız, ne var ne yok bize verin, yoksa oğlunuz bırakılmayacak' dediler. Ben çok korktum. Jandarmamızdan, polisimizden Allah razı olsun. Ben bugün arasınlar para vermem artık. 3 gün önce ben komşumu uyardım. Hırsızlar dolaşıyormuş kapınızı açık tutmayın dedim ama ben yakalandım. Ben de oğlunuz elimizde dedikleri için yakalandım. Bilemedim. Ben o gün nasıl kapıldım anlamıyorum." diye konuştu.

Son dakika! Telefon dolandırıcılarının kurbanı olan kadın jandarmanın müjdeli haberiyle sevindi
Son dakika! Telefon dolandırıcılarının kurbanı olan kadın jandarmanın müjdeli haberiyle sevindi
Son dakika! Telefon dolandırıcılarının kurbanı olan kadın jandarmanın müjdeli haberiyle sevindi
Son dakika! Telefon dolandırıcılarının kurbanı olan kadın jandarmanın müjdeli haberiyle sevindi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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