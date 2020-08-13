Son Dakika: Nevşehir'de Perseid meteor yağmuru, Kahveci Dağı'nda izlendi
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Son Dakika: Nevşehir'de Perseid meteor yağmuru, Kahveci Dağı'nda izlendi

Son dakika gündem haberi: NEVŞEHİR'de fotoğraf tutkunları, görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmurunu, Kahveci Dağı'nda düzenlenen etkinlikte izleyip, fotoğrafladı.

Son Dakika: Nevşehir'de Perseid meteor yağmuru, Kahveci Dağı'nda izlendi
13.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:41

NEVŞEHİR'de fotoğraf tutkunları, görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmurunu, Kahveci Dağı'nda düzenlenen etkinlikte izleyip, fotoğrafladı. 

Nevşehir'de yaşayanlar, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için Kahveci Dağı'nda bir araya geldi. Özellikle fotoğraf tutkunları, her sene ağustos ayının ilk haftalarında görülen, gözlem şartları dolayısıyla en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden olan Perseid meteor yağmurunu izleyerek, fotoğrafladı. Etkinlikte Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu da müzik dinletisi sundu.


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Kaynak: DHA

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