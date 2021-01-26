Son Dakika | Nevşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişi ve iş yerlerine ceza

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kişi ve iş yerlerine para cezası yazıldı.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kişi ve iş yerlerine para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki denetimde, maske takma zorunluluğuna uymayan iki kişi ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı iki kişiye para cezası uygulayan ekipler, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden iki iş yeri ile bir toplu taşıma aracına da idari para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan