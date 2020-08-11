Son Dakika: Nevşehir'de korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Nevşehir Devlet Hastanesinde bir süredir korona virüs tedavisi gören 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
11.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:09
Nevşehir Devlet Hastanesinde bir süredir korona virüs tedavisi gören 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Nevşehir'de bir süredir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavi gören 80 yaşındaki E.T. bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle vefat eden 80 yaşındaki E.T., Avanos ilçesinde toprağa verildi. Nevşehir'de korona virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA