Son dakika! Nevşehir'de korkutan yangın
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Son dakika! Nevşehir'de korkutan yangın

25.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:03
Son dakika! Nevşehir'de korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir Karasoku Mahallesinde bir evde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Nevşehir Karasoku Mahallesinde bir evde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Karasoku Mahallesinde yabancı uyruklu vatandaşların oturduğu bir apartmanın ikinci katında soba nedeniyle yangın çıktı. Yangında evde bulunan vatandaşlar çıkan yangın sonrasında kendi imkanları ile evden çıkmaya çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken apartman dairesinde soğutma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Çıkan yangından 12'si çocuk 17 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son dakika! Nevşehir'de korkutan yangın
Son dakika! Nevşehir'de korkutan yangın
Son dakika! Nevşehir'de korkutan yangın
Son dakika! Nevşehir'de korkutan yangın
Son dakika! Nevşehir'de korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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