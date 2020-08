Son dakika! Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesinin ilk temel atma töreni yapıldı Bir son dakika haberine göre Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesinin ilk temeli bugün Karasoku Mahallesi ile başladı.

Nevşehir'de adeta kronik bir sorun haline gelen kentsel dönüşüm projesinin ilk temel atma töreni Karasoku Mahallesinde birinci etapta atılan temel atma töreni ile resmen başladı. Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı yılların hayali olan Karasoku Mahallesi kentsel dönüşüm projesini başlatmak şükürler olsun ki bizlere nasip oldu dedi. Belediye Başkanı Arı, "Yılların hayali Karasoku Mahallesi kentsel dönüşümü bir türlü olmamıştı. Gerçekten kentsel dönüşümü yapmak, gerçekleştirmek hem TOKİ ile anlaşmak beraberinde hak sahipleri ile anlaşabilmek zor bir işti. Hamd olsun Rabbim bize nasip etti. Tabi ki emeği geçen çok insan var. Dünden bugüne Karasoku kentsel dönüşümünün gündeme geldiği günden bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak her türlü fedakarlığı yapan en alttaki memur arkadaşımdan mühendis arkadaşımızdan, müdürlerimizden başkan yardımcılarımıza kadar her birine çok teşekkür ederim. Daha önce bunu söylemiştik. Bu kentsel dönüşüm meselesi bu şehirde gerçekleşecek demiştim. Bütün planımızı programımızı ona göre yapın demiştik. Şükürler olsun bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Bu sadece belediye başkanının, belediye ekibinin tek başına gayreti ile olmadı. Şehrin siyasilerinin, milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve Sayın Valimizin, belediye meclis üyelerimizin her birinin katkısıyla oldu. Tek başına ben yaptım demek olmaz. Tek başına sen hiç bir şey yapamazsın. Birliğin beraberliğini muhafaza edersen, şehrin ortak noktasında farklı siyasi görüşlere sahip olsanız dahi eğer bir ortak fayda varsa, şehrin hayrına menfaatine bir iş varsa hep birlikte ortak noktada buluşursanız netice alırsınız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile hep beraber tele konferans yaptığımızda Bakan Kurum 400 dün çok uzun bir süre daha da kısaltın hatta mümkünse yılsonuna yetiştirin demişti. Müteahhit arkadaşlar yılsonuna değil ama 400 gün de değil. Daha kısa sürede bitireceğiz. Burayı ayağa kaldırdığımızdan itibaren diğer noktalardaki hemşerilerimiz bu güzelliği görünce bizde anlaşmak istiyoruz diyecek inşallah" dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe'de burada yaptığı konuşmada 15 yıllık kronik sorunun ilk temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Menekşe, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık personellerine, İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, Valimize ve tüm belediye çalışanlarına emeği geçen herkese gerçekten yürekten teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Bu tek başına yapılacak bir şey değil ekip işidir. Valimiz ile siyasilerimiz ile bürokratlarımız ile hep birlikte herkes gücünü ortaya koydu. ve burada 15 yıllık kronik sorunun ilk temel atma törenini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise yaptığı konuşmada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde şehrin fiziki gelişimi gerçekten güzel bir şekilde devam ediyor dedi. Açıkgöz, "Nevşehir'in iki tane kronik sorunu vardı. Bunlardan bir tanesi kale diğeri de kentsel dönüşüm projesi idi. Burada başta Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı olmak üzere belediye personelleri ve Cumhur ittifakı ile başta kalemizin çehresi değişti şimdi ise bugün burada kentsel dönüşümün temel atma töreniydi. Kronik sorunlarımızdan ikincisi de bugün ortadan kalkmış bulunuyor. Gerçekten her zaman söylüyoruz şehirlerin yeni merkezleri, yeni yaşam alanları olması gerekiyor. Bu konuda Rasim başkanımızdan Allah razı olsun. Başta Türk Telekom Müdürlüğünün önü bugünde buralar. Şehrin fiziki gelişimi gerçekten güzel şekilde devam ediyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise İl Müftüsü Celalettin Altunkaya tarafından yapılan duanın ardından Karasoku Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin ilk temel atma töreni Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar tarafından atıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma törenine, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR

