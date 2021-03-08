Son dakika... Nevşehir'de kadın jandarma personelinden 8 Mart çiçeği

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde kadınlara çiçek verdi.