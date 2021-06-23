Son Dakika | Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
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Son Dakika | Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

O.D. yönetimindeki 34 VIK 76 plakalı otomobil, Avanos-Kalaba yolunun 1. kilometresinde karşı yönden gelen Ş.B. idaresindeki 40 AU 439 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden O.D. ile S.Ü. ve A.G. kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ş.B, F.Ö. ve Z.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Son Dakika | Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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