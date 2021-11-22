Son Dakika | Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla tutuklanan şüpheli hastaneden firar etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hırsızlık suçundan tutuklanan zanlı, sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden firar etti.

Alınan bilgiye göre, polis, hırsızlık olayının faili olduğu iddia edilen A.A'yı (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı, raporunun çıkması beklenirken polislerin elinden kaçtı.

Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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