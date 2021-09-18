Son dakika: Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı, ikisi sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı, ikisi sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.
Kalaba beldesinde tek taraflı motosiklet kazasında yaralanan S.T'yi Nevşehir Devlet Hastanesine ulaştırmaya çalışan M.D. idaresindeki 50 AAS 172 plakalı ambulans, Göreme Kavşağı'nda Ö.Y. yönetimindeki S FD 668 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulansın sürücüsü M.D. ile ismi öğrenilemeyen sağlık çalışanı ve otomobil sürücüsü S.T. yaralandı.
Kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri