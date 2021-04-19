Son dakika: Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.Ö'nün ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Y.E.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan