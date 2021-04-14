Son dakika: Nevşehir'de FETÖ'den 4 kişiye adli işlem yapıldı

Bir son dakika haberine göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 kişiye adli işlem yapıldı.