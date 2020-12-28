Son dakika... Nevşehir'de FETÖ'dan 3 kişiye adli işlem yapıldı
28.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:08
Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı