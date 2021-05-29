Son dakika! Nevşehir'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Son dakika! Nevşehir'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son dakika! Nevşehir'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

M.M. (39) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Topaç köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren M.M'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.M'nin cenazesinin bugün Topaç köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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