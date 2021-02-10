Son dakika: Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

10.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:10
Son dakika: Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma yapıldı.

Çalışmada, DEAŞ terör örgütü adına, 2014 yılında Irak'ta binaya yerleştirilen bombayı patlatma ve adam kaçırma olaylarına katıldığı tespit edilen Irak uyruklu Z.T.H. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, terör örgütleri ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Burcu Biricik Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:11:50. #1.15#
title