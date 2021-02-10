Son dakika: Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma yapıldı.

Çalışmada, DEAŞ terör örgütü adına, 2014 yılında Irak'ta binaya yerleştirilen bombayı patlatma ve adam kaçırma olaylarına katıldığı tespit edilen Irak uyruklu Z.T.H. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, terör örgütleri ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan