Son dakika! Nevşehir'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi... Nevşehir'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Nevşehir'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki bir otelde konaklayan H.O.D. ile P.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.O.D, kız arkadaşı P.C'yi bıçakla yaraladı.

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, boğaz ve göğsünden bıçaklanan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.O.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan