Son dakika... Nevşehir'de açık havada araçta sinema keyfi Son dakika habere göre NEVŞEHİR'de, Kamyon ve TIR Garajı'nda düzenlenen açık hava sineması ile pandemi döneminde sinema özlemine son verildi.

NEVŞEHİR'de, Kamyon ve TIR Garajı'nda düzenlenen açık hava sineması ile pandemi döneminde sinema özlemine son verildi. Nevşehirliler, araçlarından inmeden kurulan dev ekranda sinema izledi.

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle özlem duyulan sinemayı, açık havaya taşıdı. Nevşehir Kamyon ve TIR Garajı'nda dev ekran kuruldu. Sinema etkinliği yoğun ilgi gördü. Alana gelen Nevşehirliler, araçlarını görevlilerin yardımıyla park etti. Daha sonra araçların camları sürücüler ve belediye görevlileri tarafından temizlendi. Sinema keyfini tam yaşamaları için vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır da ikram edildi. Ardından araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlar, '7'nci Koğuştaki Mucize' filmini izledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasım Arı da filmi eşi Melek Arı ile birlikte izledi. Başkan Arı, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sadece arabalı sinema günleri değil birçok etkinliğimizin, yaptığımız işlerin başka belediyelere örnek olmasından dolayı çok mutlu oluyoruz. Biz bu işi başlattıktan sonra Türkiye'de birçok belediyemiz bu etkinliği gerçekleştirmeye başladı. Belediyelerin kendi arasında kavga dövüş, ayırım olmadan iyi örnekleri paylaşmaları, uygulamaları çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA