Son Dakika | Nevşehir Belediyesi vatandaşların spor yapabilmesi için yatırımlarını sürdürüyor
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Son Dakika | Nevşehir Belediyesi vatandaşların spor yapabilmesi için yatırımlarını sürdürüyor

Son Dakika | Nevşehir Belediyesi vatandaşların spor yapabilmesi için yatırımlarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'na, vatandaşların spor yapmalarına olanak sağlanması için spor aletleri yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'na, vatandaşların spor yapmalarına olanak sağlanması için spor aletleri yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı yaşam için her yaştan insanların spor yapabilmeleri amacıyla belediye tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Esentepe Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda yürütülen çalışma kapsamında, basketbol sahası hizmete kazandırılırken, çeşitli spor aletleri de yerleştirildi.

Alana kazandırılacak halı sahanın yapım çalışması da sürerken, mahalle sakinleri Başkan Mehmet Savran ve belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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