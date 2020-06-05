Son dakika! Nevşehir Belediyesi çevreyi korumak amacıyla çalışma başlattı
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Son dakika! Nevşehir Belediyesi çevreyi korumak amacıyla çalışma başlattı

Son dakika haberi: Nevşehir Belediyesi tarafından, çevre kirliliğini önlemek amacıyla kentin çeşitli noktalarına üzerinde futbol takımlarının armalarının bulunduğu izmarit toplama kutuları yerleştirildi.

Son dakika! Nevşehir Belediyesi çevreyi korumak amacıyla çalışma başlattı
05.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:22

Nevşehir Belediyesi tarafından, çevre kirliliğini önlemek amacıyla kentin çeşitli noktalarına üzerinde futbol takımlarının armalarının bulunduğu izmarit toplama kutuları yerleştirildi.

Etrafa gelişi güzel atılan sigara izmaritlerinin oluşturduğu kirliliği önlemek için çalışma başlatan belediye ekiplerinin, üzerinde Nevşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş armalarının bulunduğu kutuları yerleştirme çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlardan sigara izmaritlerini yere değil, yerleştirilen kutulara atmasını istedi.

Başkan Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte farkındalık oluşturmayı, çevre bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu şehirde rastgele izmarit atılmasını önlememiz gerekiyor. Bazı kardeşlerimiz içtikleri sigaranın izmaritini bulundukları yere atıyorlar. Ne olur biraz daha hassasiyet gösterin. Kendimiz atmadığımız gibi çevremizdekilerin de rastgele yerlere sigara izmariti atmasını engelleyelim." dedi.

Vatandaşların, izmaritleri sempati duyduğu takımların armasının olduğu kutucuklara atmasıyla kentteki taraftar yoğunluğunun da ortaya çıkacağını kaydetti.

Arı, daha sonra çevredeki vatandaşlara şerbet ikram etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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