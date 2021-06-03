Son dakika: Netanyahu taraftarları, yeni koalisyon hükümetine destek veren eski Adalet Bakanı Şaked'i protesto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Netanyahu taraftarları, yeni koalisyon hükümetine destek veren eski Adalet Bakanı Şaked'i protesto etti

Son dakika: Netanyahu taraftarları, yeni koalisyon hükümetine destek veren eski Adalet Bakanı Şaked'i protesto etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun taraftarları, eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in yeni kurulacak koalisyon hükümetine destek vermesine tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun taraftarları, eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in yeni kurulacak koalisyon hükümetine destek vermesine tepki gösterdi.

İsrail'de başbakanlık koltuğu sallanan Netanyahu'nun destekçileri, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in kurmayı planladığı koalisyon hükümetinin yanında yer alması beklenen sağ kökenli milletvekilleri üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda çoğunluğunu aşırı sağcıların oluşturduğu Netanyahu taraftarları, eski Adalet Bakanı ve Yamina Partisinin ikinci ismi Şaked'in Tel Aviv civarında bulunan evinin yakınında gösteri düzenledi.

İsrail bayrakları açan yaklaşık 300 protestocu, Şaked'in fotoğrafının yer aldığı "Sağdan uzaklaşmayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye destek veren aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, Şaked'e Netanyahu liderliğindeki sağ bloka dönme çağrısı yaptı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı blokta yer alan partiler, dün koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.

Kurulması halinde Netanyahu'yu 12 yıl aradan sonra başbakanlıktan edecek koalisyonda 8 parti yer alıyor. Bu partilerin toplam milletvekili sayısı ise 62.

120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümetin güvenoyu alabilmesi için 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kurulacak koalisyonun sandalye sayısının kritik seviyede olması nedeniyle Netanyahu, koalisyonun kurulmasını önlemek için sağ görüşlü milletvekillerini kendi safına çekmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Son Dakika | İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı
Son Dakika | İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı
Son dakika haberleri! İsrail'de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı
Son dakika haberleri! İsrail'de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı
Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Günok Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Netanyahu taraftarları, yeni koalisyon hükümetine destek veren eski Adalet Bakanı Şaked'i protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 23:58:12. #1.15#

title