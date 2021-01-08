Son dakika: Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşması Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelendi
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Son dakika: Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşması Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelendi

08.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:46
Son dakika: Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşması Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelendi

Son dakika gündem haberine göre Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşması, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sıkılaştırılmış karantina gerekçe gösterilerek ertelendi.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşması, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sıkılaştırılmış karantina gerekçe gösterilerek ertelendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi, Başbakan Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının 13 Ocak'ta yapılacak ikinci duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Açıklamada, Netanyahu'nun da katılması beklenen duruşmayı, çok sayıda gazeteci, gösterici ve mahkeme çalışanının takip etmesinin beklendiği, karantina kuralları gereği bu kararın alındığı belirtildi.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşmasının hangi tarihe erteleneceğine ilişkin kararın ilerleyen saatlerde duyurulacağı ifade edildi.

Netanyahu'nun avukatları, geçen hafta Kudüs Bölge Mahkemesi'nden ek süre talep ederek 13 Ocak'taki duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini istemiş, ancak başvuru reddedilmişti.

İsrail'de bu sabah başlayan 2 haftalık sıkılaştırılmış Kovid-19 karantinası kapsamında açık alanlarda 20, kapalı alanlarda da en fazla 10 kişinin toplanmasına izin veriliyor.

Mahkemeler açık olacak ancak duruşmaların yapılıp yapılmayacağına mahkeme heyetleri karar verecek.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle 24 Mayıs'ta Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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