Son dakika: Netanyahu: "Nükleer anlaşmaya dönersek, Orta Doğu'daki ülkeler nükleer silahlanma için acele edecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Netanyahu: "Nükleer anlaşmaya dönersek, Orta Doğu'daki ülkeler nükleer silahlanma için acele edecek"

07.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:48
Son dakika: Netanyahu:

Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşmaya yeniden dönülmesi halinde Orta Doğu'daki birçok ülkenin nükleer silahlara sahip olmak için acele edeceğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşmaya yeniden dönülmesi halinde Orta Doğu'daki birçok ülkenin nükleer silahlara sahip olmak için acele edeceğini ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına verdiği katkıdan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Netanyahu, başka Arap ve Müslüman ülkelerin de Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağından şüphesi olmadığını söyledi.

Netanyahu, Mnuchin'in ABD Hazine Bakanlığı görevi boyunca İran'a yaptırımların uygulanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Tahran üzerindeki baskının devam etmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, "JCPOA'ya (Nükleer anlaşma) geri dönersek, Orta Doğu'daki diğer birçok ülke nükleer silahlanma için acele edecekler. Bu bir kabus ve bu aptallık. Bu olmamalı." ifadelerini kullandı.

Mnuchin ise İran'ın nükleer programına ilişkin olası müzakerelerin İsrail ve bölgedeki Arap ülkeleriyle istişare edilerek yapılması gerektiğini dile getirerek, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamaz. İran, İsrail ve Arap komşularını tehdit eden terör faaliyetlerini durdurmalıdır." diye konuştu.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, ABD Başkanı Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Samet Aybaba Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Netanyahu: "Nükleer anlaşmaya dönersek, Orta Doğu'daki ülkeler nükleer silahlanma için acele edecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:12:26. #1.14#
title