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Son Dakika | Nepal hükümeti yetişkin nüfusun tamamını nisana kadar aşılamayı planlıyor

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son Dakika | Nepal hükümeti yetişkin nüfusun tamamını nisana kadar aşılamayı planlıyor

Son dakika haberlerine göre Nepal'de hükümet, ülkedeki yetişkin nüfusun gelecek yıl nisan ortalarına kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılanacağını bildirdi.

Nepal'de hükümet, ülkedeki yetişkin nüfusun gelecek yıl nisan ortalarına kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılanacağını bildirdi.

Nepal Sağlık Bakanı Birod Khatiwada, hükümetin bu hafta 6 milyon doz Pfizer ve 4 milyon doz Moderna aşısının alımını onayladığını belirtti.

Aşı sıkıntısı yaşanmayacağını ancak alınan aşıların ülkenin dağlık alanlarında yaşayan vatandaşlara ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Khatiwada, ülkedeki yetişkin nüfusun gelecek yıl nisan ortalarına kadar tamamen aşılanacağını bildirdi.

Khatiwada, yetişkinlerin belirledikleri tarihe kadar aşılanmasının tamamlanması için yeni aşı merkezleri kurmayı ve sağlık çalışanlarının sayısını arttırmayı planladıklarını kaydetti.

Nepal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 44'üne bir doz, yüzde 37,5'ine ise çift doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Nepal'de aşılama kampanyası ocak ayında Hindistan'ın bağışladığı aşılar ile başlamıştı. Çin, Hindistan'ın Kovid-19 aşılarına ihracat kısıtlaması getirmesinin ardından aşı sıkıntısı yaşayan Nepal'e aşı bağışı yapmıştı.

Ülkeye, az gelişmiş ülkelere Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da aşı sağlanmıştı.

Salgının başından bu yana 815 bin 372 kişinin virüse yakalandığı Nepal'de, virüs bulaşan 11 bin 454 kişi hayatını kaybetti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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