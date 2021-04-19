NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
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NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü, karlı dağları ve açan kardelen çiçekleriyle seyrine doyumsuz bir manzaraya kavuştu.

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BİTLİS'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü, karlı dağları ve açan kardelen çiçekleriyle seyrine doyumsuz bir manzaraya kavuştu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, çetin geçen kış aylarının ardından baharın gelişiyle görsel şölen sunuyor. Karla kaplı yollarının açılmasının ardından ziyaretçilerin akınına uğrayan göl ve çevresi özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Karlı dağlar ardında kıraç topraklarda çiçek açan kardelenler ise seyirlik manzaralar sunuyor. Endemik bitki türü açısından zengin olan Nemrut Krater Gölü, bahar mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
NEMRUT'UN KARDELENLERİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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