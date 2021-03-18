ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı
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ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı

18.03.2021 22:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:33

Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na tırmanan ve mahsur kalan 2'si kadın 3 turist, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na tırmanan ve mahsur kalan 2'si kadın 3 turist, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kahta ilçesinde bulunan 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'na tırmanan 2'si kadın 3 kişi, bir süre sonra dönmek istedi ancak kar ve tipi nedeniyle başarılı olamadı. Dağda mahsur kalan 2'si ABD biri Kanada vatandaşı 3 turist, telefonla ulaştıkları jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri zirvede mahsur kalan turistleri 1 saatlik çalışmayla Nemrut Dağı'ndan indirdi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 3 turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından turistler Narince Jandarma Karakoluna götürüldü.

ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı
ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı
ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı
ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı
ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı
ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı
ADIYAMAN Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turisti jandarma ve AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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