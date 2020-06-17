Son Dakika | Nehre uçan araçta hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi Elazığ'da toprağa verildi Son dakika haberine göre Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ölen aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ölen aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Üniversitesi Morgunda alınan Mehmet Dil, eşi Gülser Dil (59), kızı Şeyma Kalkan (27) ve torunları Muhammet İlçin (1) ve Süleyman Kalkan'nın (2) cenazeleri Mevlana Camisi'ne getirilirken, Muhammet ve Süleyman kardeşlerin cenazesi aynı tabutta yer aldığı görüldü.

Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler, götürüldüğü Asri Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de katıldı.

Olay

Mehmet Dil'in kullandığı 07 LFC 96 plakalı kamyonet, 15 Haziran 20.50 saatlerinde Kemaliye ilçesi girişindeki Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düşmüştü.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, nehirden Mehmet Dil, Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Muhammed İlçin (1) ve Süleyman Kalkan'ın (2) cesedini çıkarmıştı.

Yaralanan Kader (30) ve Ayşe (6) İlçin ile Kübra Dil (24) Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA