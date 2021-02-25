Son dakika! Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Camii'nde anılacak
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Son dakika! Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Camii'nde anılacak

25.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:02
Son dakika! Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Camii'nde anılacak

Son dakika haberleri: Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, yarın akşam Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek programla anılacak.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, yarın akşam Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek programla anılacak.

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin, programa ilişkin açıklamasında, 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın açılması için büyük mücadele verdiği fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii'nde, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla anılacağını belirtti.

Anmanın yarın akşam namazını müteakip yapılacağını kaydeden Bekin, Erbakan için vefat yıl dönümü olan 27 Şubat Cumartesi öğle namazı sonrası Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenleneceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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