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Son dakika! Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

AA, Taha Erham Keleş - Güncel
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Son dakika! Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

Son dakika haber: Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında dualarla anıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda Erbakan'ın kabrine gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Bazı vatandaşlar Erbakan'ın kabrine çiçek bıraktı. Mezarlıkta kurulan çadırda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Anmaya gelenlerden Medine Basmacı, AA muhabirine, Erbakan'ın vefatının 11. yıldönümü için bir araya geldiklerini belirterek, "Erbakan Hocamızın Türkiye'ye, hatta dünyaya yaptığı hizmetleri hayırla yad etmek ve kendisini anlamaya çalışmakla onun büyük Türkiye ve yeni dünya fikriyatını yeryüzüne hakim kılabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Erbakan için dua etmeye geldiğini ifade eden Fatime Atik de "Çok kıymetli bir insandı. Onun çizdiği yolda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Bütün hayallerini Cumhurbaşkanımız gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Son dakika! Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

Son dakika! Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

Son dakika! Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Necmettin Erbakan, Merkezefendi, Türkiye, Güncel, Haberler

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