Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
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Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli

10.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:44

Bursa'da cezaevinden izinli olarak çıkan çıkan 7 arkadaş, kısıtlamaya rağmen otomobille gezintiye çıkınca 28 bin 350 lira ceza yedi.

Bursa'da cezaevinden izinli olarak çıkan çıkan 7 arkadaş, kısıtlamaya rağmen otomobille gezintiye çıkınca 28 bin 350 lira ceza yedi. 7 kişi bir araca binen kişiler polisi bile şaşkına çevirirken, gençlerden biri gazetecileri görünce tanınmamak için güneş gözlüğünü taktı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 YPK plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan D.İ., G.G., İ.S., S.B., Y.Ö., T.S., ve A.T., cezaevinden izine geldiklerini daha sonra gezintiye çıktıklarını belirtti.

Araç içinde sosyal mesafeye uymayan 7 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, bu kişilerin araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan bu kişilere 3 bin 150 ve 900'er lira ceza uygulandı.

Araçta bulunan bir kişi ise gazetecileri görünce tanınmamak için güneş gözlüklerini taktı. 7 kişi daha sonra aynı otomobile binerek uzaklaştı. - BURSA

Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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