Son Dakika | NBA'de 9 maçtır kazanan Knicks'i Suns durdurdu
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Son Dakika | NBA'de 9 maçtır kazanan Knicks'i Suns durdurdu

Son Dakika | NBA'de 9 maçtır kazanan Knicks'i Suns durdurdu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New York Knicks'i 118-110 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New York Knicks'i 118-110 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın ikinci sırasındaki Suns, Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Knicks'i mağlup ederek sezonun 43. galibiyetini aldı.

Suns'ta 33 sayı, 4 ribauntla oynanan Devin Booker maçın en skorer ismi olurken, Chris Paul 20 sayı, 6 asist, Mikal Bridges ise 21 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Knicks'te kenardan gelen Derrick Rose'un 22 sayı, 6 asist ve Julius Randle'ın 18 sayı, 6 ribauntluk performansları 9 maç sonra gelen yenilgiyi önleyemedi.

Bradley Beal'ın 45 sayısı Wizards'a yetmedi

Doğu Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan Washington Wizards, San Antonio Spurs'e uzatma sonunda 146-143 mağlup olarak 8 maç sonra kaybetti.

DeMar DeRozan 37 sayı, 10 asist, Dejounte Murray ise 25 sayı, 17 ribaunt ile "double-double" yaparak Spurs'ü galibiyete taşıdı.

Altı oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Wizards'ta Bradley Beal 45 sayıyla yıldızlaşırken, Russell Westbrook 22 sayı, 14 asist ve 13 ribauntla bu sezon 29. kez "triple-double"a imza attı.

Ersan ve Cedi kaybetti, Furkan kazandı

NBA'de play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım olan Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Ersan İlyasova'nın 8 sayı, 2 ribaunt kaydettiği maçta Minnesota Timberwolves'a 105-104 yenildi.

Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder'ı 121-90 mağlup etti. Furkan, mücadeleyi 10 sayı ve 3 asistle tamamladı.

Cleveland Cavaliers ise Cedi Osman'ın 6 sayı, 4 asist ve 5 ribauntla oynadığı karşılaşmada Toronto Raptors'a 112-96 mağlup oldu.

Sonuçlar

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 143-146 (uzatmada)

Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 103-114

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 121-90

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 100-86

New York Knicks-Phoenix Suns: 110-118

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 112-96

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 105-104

Miami Heat-Chicago Bulls: 102-110

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 120-103

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 120-96

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 113-106

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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